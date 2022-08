Il Carso brucia ancora | un nuovo incendio blocca ferrovie e autostrade

Leggi su tg24.sky

(Di sabato 6 agosto 2022) Un, che sembra di grandi dimensioni, è scoppiato in mattinata nella zona di Duino, sul, vicino a dove nelle scorse settimane erano già divampati grandi roghi. Alcuni testimoni sul posto hanno detto di aver visto fiamme alte anche alcuni metri. L'sarebbe divampato poco dopo le 12.15 nell'area boschiva dietro l'area di servizio di Duino Nord. In via precauzionale – dalle 12:35 - la linea ferroviaria Venezia-Trieste e Trieste-Udine è stata sospesa nel tratto fra Monfalcone e Bivio d'Aurisina. Chiuso anche il raccordo autostradale, in entrambi i sensi, sempre dell’area di Monfalcone. I tecnici dei soccorsi stanno verificando la situazione, per evitare che le fiamme raggiungano proprio l’autostrada. Nelle prossime ore sono attese piogge nella zona, mentre sono già al lavoro i soccorsi. Il ...