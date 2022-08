Icardi non convocato dal PSG, tra le voci su Wanda e le sirene dalla Serie A (Di sabato 6 agosto 2022) Mbappé è ko, ma il PSG non si affida comunque a Mauro Icardi. Christophe Galtier ha escluso l'attaccante argentino dalla lista... Leggi su calciomercato (Di sabato 6 agosto 2022) Mbappé è ko, ma il PSG non si affida comunque a Mauro. Christophe Galtier ha escluso l'attaccante argentinolista...

cmdotcom : #Icardi non convocato dal #PSG, tra le voci su Wanda e le sirene dalla #SerieA - maurizio_lic : @Carloalvino Non so se ci prendono in giro o sono totalmente incompetenti, mi sembra la stessa storia di Icardi, fe… - KaibaXBT : Non stanno più insieme. Le linee non sbagliano mai. #Icardi #WandaNara - TonyTheMajor : Berlusconi vuole icardi 2 giorni dopo Wanda Nara divorzia da Icardi non c'è niente da fare resti il migliore Silvio… - orl_salvo : @DanielHuskas Certo ma noi giochiamo comunque con due attaccanti, loro, spesso, come facevamo noi nel periodo di Sp… -