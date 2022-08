Hoffenheim che colpo: vicinissimo l’arrivo di Angelino (Di sabato 6 agosto 2022) Hoffenheim molto vicino a chiudere un colpo di altissimo profilo: per la fascia sinistra è ormai a un passo l’arrivo di Angelino Il mancino spagnolo Angelino sarà, con ogni probabilità, un giocatore dell’Hoffenheim. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il laterale lascerà il Lipsia la prossima settimana per rimanere comunque in Bundesliga. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 6 agosto 2022)molto vicino a chiudere undi altissimo profilo: per la fascia sinistra è ormai a un passodiIl mancino spagnolosarà, con ogni probabilità, un giocatore dell’. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il laterale lascerà il Lipsia la prossima settimana per rimanere comunque in Bundesliga. L'articolo proviene da Calcio News 24.

