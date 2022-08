Highlights Fulham-Liverpool 2-2 | Premier League 2022 2023 VIDEO

SPORTFACE.IT

A Craven Cottage il Fulham parte benissimo e sblocca con Mitrovic al 33'. I reds rispondono con un palo di Diaz. Nella ripresa dentro Darwin Nuñez, palo anche per i padroni di casa e pari proprio del ...Fulham kick off their return to Premier League football with a major test as Liverpool head to Craven Cottage on August 6.