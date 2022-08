Helen Mirren scende in campo per gli ulivi del Salento: “La xylella una terribile tragedia, stiamo lavorando per salvare gli alberi e ripiantarli” (Di sabato 6 agosto 2022) “Non sono una regina. Sono una contadina salentina onoraria. Questo è un paesaggio straordinario. L’arrivo della xylella è stata una terribile tragedia, di cui sono testimone. stiamo lavorando per salvare gli alberi e per ripiantarli”. Le parole di Helen Mirren, attrice britannica premio Oscar nel 2007, hanno riecheggiato mercoledì sera nel bosco-giardino di Palazzo Baronale Serafini-Sauli a Tiggiano, nel cuore del Salento, in provincia di Lecce. Ospite speciale dell’iniziativa “Luci nel bosco – Notte di cinema, arti, natura”, organizzata da Associazione Cinema del Reale, OfficinaVisioni e Big Sur con il contributo del Comune, Mirren ha raccontato del suo amore per il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 6 agosto 2022) “Non sono una regina. Sono una contadina salentina onoraria. Questo è un paesaggio straordinario. L’arrivo dellaè stata una, di cui sono testimone.perglie per”. Le parole di, attrice britannica premio Oscar nel 2007, hanno riecheggiato mercoledì sera nel bosco-giardino di Palazzo Baronale Serafini-Sauli a Tiggiano, nel cuore del, in provincia di Lecce. Ospite speciale dell’iniziativa “Luci nel bosco – Notte di cinema, arti, natura”, organizzata da Associazione Cinema del Reale, OfficinaVisioni e Big Sur con il contributo del Comune,ha raccontato del suo amore per il ...

