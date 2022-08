Guerra dei chip | si allarga l’offensiva Usa contro la Cina

_Nico_Piro_ : #5agosto la vicenda @amnesty è illuminante e merita un approfondimento (pur sapendo che mi scatenerà contro l’odio… - _Nico_Piro_ : 'La guerra è bella anche se fa male' ah ma quella era solo una canzone... La guerra è un crimine, dove non esistono… - riotta : Nel Mar Nero 4 navi da guerra russe con 24 missili Calibre sono in assetto da combattimento. Navi da sbarco sono se… - LiquidoMetallo : @_Nico_Piro_ @amnesty Difficile darle torto @_Nico_Piro_ ma la guerra, come qualsiasi rapporto di violenza, porta c… - MarcoBa57378939 : RT @_Nico_Piro_: #5agosto la vicenda @amnesty è illuminante e merita un approfondimento (pur sapendo che mi scatenerà contro l’odio dei #gu… -

...Pelosi a Taiwan e la rabbia di Pechino La speaker della camera Pelosi lascia Taiwan tra le protestefilocinesi Usa - Cina, alta tensione: Pechino sanziona Pelosi e invia jet e navi da..."Ma questo - avverte il presidentevescovi giapponesi - non farebbe altro che calpestare la ... "Per favore, per favore, non abituiamoci alla. Impegniamoci tutti a implorare la pace, dai ...(Tokyo) - Dieci giorni di preghiera per invocare, ad una sola voce, il dono della pace. La pace infatti è stato il tema scelto da alcuni studenti universitari stranieri come tema per il loro test di l ...Il settore agricolo, come gran parte delle attività lavorative e non solo, sta vivendo un momento drammatico, dovuto all'attuale contingenza, che vede ...