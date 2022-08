Guardate questa foto: lo riconoscete? Lo scatto che fa il giro del web | Guarda (Di sabato 6 agosto 2022) Capelli lunghi, diversi chili di troppo, timido all'inverosimile. Ma questo è davvero Tiziano Ferro? Se lo sono chiesto tutti Guardando il video amatoriale postato sui social che mostra la star ad appena 16 anni esibirsi a Latina cantando "Finalmente tu", brano scritto dagli 883 per Fiorello. Era il 1996. Di anni ne sono passati parecchi e di quel ragazzino sembra scomparsa ogni traccia se non la voce, cristallina, profonda ed emozionante, ieri come oggi. All'epoca Tiziano Ferro, ricorda Gossip e Tv, stava vivendo un periodo non facile: il cantantein diverse interviste ha raccontato che a causa della sua timidezza venne spesso emarginato dai compagni di classe durante l'adolescenza e soffrì di bulimia con conseguente sovrappeso, arrivando a pesare centoundici chili. Non si arrese, non si spezzò e si prese la sua rivincita nel 2001, anno in cui sfondò nel ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 6 agosto 2022) Capelli lunghi, diversi chili di troppo, timido all'inverosimile. Ma questo è davvero Tiziano Ferro? Se lo sono chiesto tuttindo il video amatoriale postato sui social che mostra la star ad appena 16 anni esibirsi a Latina cantando "Finalmente tu", brano scritto dagli 883 per Fiorello. Era il 1996. Di anni ne sono passati parecchi e di quel ragazzino sembra scomparsa ogni traccia se non la voce, cristallina, profonda ed emozionante, ieri come oggi. All'epoca Tiziano Ferro, ricorda Gossip e Tv, stava vivendo un periodo non facile: il cantantein diverse interviste ha raccontato che a causa della sua timidezza venne spesso emarginato dai compagni di classe durante l'adolescenza e soffrì di bulimia con conseguente sovrappeso, arrivando a pesare centoundici chili. Non si arrese, non si spezzò e si prese la sua rivincita nel 2001, anno in cui sfondò nel ...

