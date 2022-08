Guaio Milan | Giroud salta il Vicenza per infortunio

ZonaBianconeri : RT @berttrauttman: #Juventus Il guaio fisico di #Pogba obbliga a prendere un centrocampista in più del previsto Se Paredes era x un ruolo… - berttrauttman : #Juventus Il guaio fisico di #Pogba obbliga a prendere un centrocampista in più del previsto Se Paredes era x un… - Luxgraph : L'Atalanta al Toro: su Miranchuk prendiamo tempo. Che guaio! - aleboater : @FabRavezzani @FBiasin La grande dirigenza del Milan per 50 venderebbe Tomori, ad esempio. Il guaio è che non se lo… -

VicenzaToday

APPROFONDIMENTI Proprietà più ricche del calcio italiano: Hartono (Como), Berlusconi (Monza), Cardinale (), Rosso (Vicenza) e gli altri. La top ten Allegri, in ogni caso, non appare preoccupato :...... insieme ad altre formazioni ovviamente molto quotate come Inter e. Lo stop del ... Insieme a Pogba, chi è stato costretto a fermarsi dopo gli ultimi allenamenti per unmuscolare è Szczesny. ... Calcio: 10mila spettatori al Menti per l'amichevole di lusso tra LR Vicenza e Milan Brutta notizia per il Milan in vista dell'esordio in campionato contro l'Udinese, si ferma Giroud per un problema muscolare ...Nessuna accusa al Milan, ci mancherebbe. Sta facendo ciò che deve ... E oggi ha una rosa migliore della scorsa stagione, che ha vinto lo Scudetto. Guai a sottovalutare i rossoneri, che legittimamente ...