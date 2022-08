Griglia di partenza MotoGP Silverstone | pole Zarco | 5° Bagnaia | 4 italiani in top10

Leggi su oasport

(Di sabato 6 agosto 2022) Oggi pomeriggio si sono disputate le qualifiche del GP di Gran Bretagna 2022, tappa del Mondialeche va in scena sul circuito di. I centauri si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista dellaposition e si è definita ladiper la gara di domani. Johannha conquistato laposition in sella alla Ducati Pramac. Il francese ha guadagnato laal palo grazie a un ultimo giro stellare chiuso col tempo di 1:57.767. Il transalpino ha preceduto lo spagnolo Maverick Vinales di 98 centesimi con la sua Aprilia. Jack Miller completa la prima fila con la Ducati ufficiale. Il nostro Francescoè quinto con la Ducati ufficiale a 194 centesimi di ritardo dal leader. L’alfiere della ...