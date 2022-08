Grande Guerra, al Tonale trovati resti di 12 soldati austro-ungarici (Di sabato 6 agosto 2022) L'indagine archeologica è nata da una segnalazione di Sergio Boem, nipote di Ubaldo Ingravalle, ufficiale del battaglione Valcamonica. Tutto è partito infatti dal diario dell'ufficiale, custodito dal nipote. Difficile risalire all'identità dei caduti Leggi su repubblica (Di sabato 6 agosto 2022) L'indagine archeologica è nata da una segnalazione di Sergio Boem, nipote di Ubaldo Ingravalle, ufficiale del battaglione Valcamonica. Tutto è partito infatti dal diario dell'ufficiale, custodito dal nipote. Difficile risalire all'identità dei caduti

