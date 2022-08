amendolaenzo : Agli europeisti dell’ultim’ora dico una cosa: le nostre storie parlano chiaro. Noi abbiamo negoziato e ottenuto il… - DrAntoniaPagani : RT @HuffPostItalia: Gli europeisti di oggi sono gli antieuropeisti di sempre. Perché il centrodestra è nemico del Pnrr - masterpide3000 : @borghi_claudio Tuo cugggino è uno degli insospettabili? Che intendi per insospettabile? Anche mio nonno potrebbe e… - FedePiana3 : @gparagone @LegaSalvini @tg2post @PostTg2 Gli unici due politici che gli europeisti temono a ragione stanno nella L… - GiorgioPavan3 : @elio_vito Chi odia i giovani sono gli europeisti, sono loro che rendono il paese inospitale per i giovani. -

L'HuffPost

Certo. Il Veneto si seduto ai tavoli europei, stato premiato per la buona gestione. Questo quello che intendo con buon governo. Quello che manca all'Italia, e lo dicono tutti...E FILOATLANTICI, NO EQUIVOCI - Si parte dalla priorità assegnata all'inquadramento ... con il rispetto degli impegni assunti in sede Nato, anche per ciò che riguardastanziamenti sulla ... Gli europeisti di oggi sono gli antieuropeisti di sempre. Perché il centrodestra è nemico del Pnrr Prima ancora che cominci la campagna elettorale possiamo dare per scontate due cose: la vittoria delle destre e con essa lo stravolgimento presidenzialista della Costituzione, ottenibile con una maggi ...La destra italiana ha avuto sempre, costantemente, posizioni di attacco e conflitto con l'UE, per compiacere gli amici sovranisti a Bruxelles ...