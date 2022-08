“Giustizia per Alika”, il corteo per il nigeriano ucciso in strada a Civitanova Marche: alla manifestazione anche la moglie – Video (Di sabato 6 agosto 2022) “Abbiamo tutti il diritto di essere vivi. Giustizia per Alika“, la scritta in inglese e italiano su uno striscione con i colori verdi e bianchi della Nigeria, è in capo al corteo, che comprende anche circa 500 nigeriani provenienti da tutta Italia, presente il coordinamento anti-razzista italiano, partito da davanti allo stadio di Civitanova Marche per un’iniziativa di solidarietà alla famiglia di Alika Ogorchuckwu. Il 39enne venditore ambulante nigeriano è stato ucciso il 29 luglio in strada con percosse e ‘schiacciato’ a terra, dopo aver chiesto l’elemosina dal 32enne salernitano Filippo Ferlazzo ora in carcere. In testa al ‘serpentone’ anche la moglie di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 6 agosto 2022) “Abbiamo tutti il diritto di essere vivi.per“, la scritta in inglese e italiano su uno striscione con i colori verdi e bianchi della Nigeria, è in capo al, che comprendecirca 500 nigeriani provenienti da tutta Italia, presente il coordinamento anti-razzista italiano, partito da davanti allo stadio diper un’iniziativa di solidarietàfamiglia diOgorchuckwu. Il 39enne venditore ambulanteè statoil 29 luglio incon percosse e ‘schiacciato’ a terra, dopo aver chiesto l’elemosina dal 32enne salernitano Filippo Ferlazzo ora in carcere. In testa al ‘serpentone’ladi ...

