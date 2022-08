Giugliano Calcio, preso Bellotta, attaccante per l’Under 17 (Di sabato 6 agosto 2022) Giugliano – Bellotta NUOVO attaccante DELl’Under 17 Il club campano neopromosso in Lega Pro preleva Alessio Bellotta, ruolo attaccante, che ha militato negli ultimi due campionati con … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 6 agosto 2022)NUOVODEL17 Il club campano neopromosso in Lega Pro preleva Alessio, ruolo, che ha militato negli ultimi due campionati con … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

NapoliToday : #Calcio Giugliano, Di Napoli: 'Conosco il Girone C, affrontiamo squadre forti ma vogliamo dire la nostra. Sul merca… - IAMCALCIOBENEVE : Virtus Goti. In porta ci sarà un ex Puteolana, Savoia e Giugliano - NapoliToday : #Calcio Amichevoli - Ok la Juve Stabia sul campo del Vastogirardi. Tris del Giugliano all'Ovidiana Sulmona… - NapoliToday : #Calcio Ufficiale - Turris, Giugliano e Juve Stabia nel Girone C: svelate le avversarie - Gialloblu6 : @NapoliLadies Certo che si! Siamo affezionati al calcio femminile, in Campania solo il Giugliano ha vinto lo scudet… -