Giorni da incubo sulle autostrade: caldo torrido e traffico da bollino nero (Di sabato 6 agosto 2022) Al via il grande esodo per le due settimane a cavallo di Ferragosto, con l'Italia ancora avvolta nell'afa rotta solo dai temporali al Nord che hanno causato disagi tra Val d'Aosta e Trentino-Alto Adige. Sabato mattina da bollino nero su strade e autostrade per le partenze verso il mare, in particolare sulla A1 Milano-Napoli, la A14 Bologna-Taranto e al sud la A30 Caserta-Salerno. Dalle 8 fino alle 22 è in vigore il divieto di circolazione in autostrada per i mezzi pesanti e in generale i veicoli superiori 7,5 tonnellate in alle 22 (e domani dalle 7 alle 22). Il boom di partenze è confermato da un'analisi di Coldiretti/Ixè che segnala che sono 35 milioni gli italiani che hanno deciso di andare in vacanza per almeno qualche giorno questa estate, in aumento del 4% rispetto allo scorso anno nonostante i rincari e le ... Leggi su iltempo (Di sabato 6 agosto 2022) Al via il grande esodo per le due settimane a cavallo di Ferragosto, con l'Italia ancora avvolta nell'afa rotta solo dai temporali al Nord che hanno causato disagi tra Val d'Aosta e Trentino-Alto Adige. Sabato mattina dasu strade eper le partenze verso il mare, in particolare sulla A1 Milano-Napoli, la A14 Bologna-Taranto e al sud la A30 Caserta-Salerno. Dalle 8 fino alle 22 è in vigore il divieto di circolazione in autostrada per i mezzi pesanti e in generale i veicoli superiori 7,5 tonnellate in alle 22 (e domani dalle 7 alle 22). Il boom di partenze è confermato da un'analisi di Coldiretti/Ixè che segnala che sono 35 milioni gli italiani che hanno deciso di andare in vacanza per almeno qualche giorno questa estate, in aumento del 4% rispetto allo scorso anno nonostante i rincari e le ...

