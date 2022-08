Giorgia Soleri | Senza veli in vacanza con Damiano Le foto pazzesche su Instagram

Giorgia Soleri, topless in vacanza con Damiano. Le foto pazzesche su Instagram (Di sabato 6 agosto 2022) Dall’America alla Puglia. Damiano David è (finalmente) in pausa dopo il lungo tour negli U.S.A., e può godersi il meritato riposo insieme alla fidanzata, Giorgia Soleri. La coppia, che non è nota per essere estremamente social, sta condividendo degli scatti davvero pazzeschi su Instagram, in cui si mostrano felici e innamorati, più che mai. Qualche giorno di mare per stare insieme e ritrovare le energie per gli impegni futuri di lavoro. Damiano David e Giorgia Soleri, la vacanza in Puglia Sono innamorati, giovani e belli. Vogliono vivere questi momenti, l’uno al fianco dell’altro. Il frontman dei Måneskin ha deciso di trascorrere le vacanze in Italia, naturalmente al fianco della propria fidanzata. Questo è stato un anno davvero particolare e speciale ... Leggi su dilei (Di sabato 6 agosto 2022) Dall’America alla Puglia.David è (finalmente) in pausa dopo il lungo tour negli U.S.A., e può godersi il meritato riposo insieme alla fidanzata,. La coppia, che non è nota per essere estremamente social, sta condividendo degli scatti davvero pazzeschi su, in cui si mostrano felici e innamorati, più che mai. Qualche giorno di mare per stare insieme e ritrovare le energie per gli impegni futuri di lavoro.David e, lain Puglia Sono innamorati, giovani e belli. Vogliono vivere questi momenti, l’uno al fianco dell’altro. Il frontman dei Måneskin ha deciso di trascorrere le vacanze in Italia, naturalmente al fianco della propria fidanzata. Questo è stato un anno davvero particolare e speciale ...

