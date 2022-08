Giorgia Meloni parla già da premier. Con il chiodo fisso del blocco navale (Di sabato 6 agosto 2022) Al network statunitense Fox News, Giorgia Meloni avverte le cancellerie internazionali: può essere lei la prima donna a guidare il governo nella storia d’Italia. “Sarebbe per me un grande onore, dice la presidente di FdI e tranquillizza l’Occidente: “Noi siamo sicuri della posizione che l’Italia deve mantenere per difendere il proprio interesse nazionale”. Giorgia Meloni avverte le cancellerie internazionali: può essere lei la prima donna della storia a guidare il governo italiano Il suo partito, d’altra parte, anche dall’opposizione ha aiutato il governo Draghi a sostenere l’Ucraina. “Quel conflitto – dice parlando già da premier – è la punta dell’iceberg di un processo che punta ad una revisione dell’ordine mondiale. Se l’Occidente perde, a vincere sono la Russia di Putin e la Cina ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 6 agosto 2022) Al network statunitense Fox News,avverte le cancellerie internazionali: può essere lei la prima donna a guidare il governo nella storia d’Italia. “Sarebbe per me un grande onore, dice la presidente di FdI e tranquillizza l’Occidente: “Noi siamo sicuri della posizione che l’Italia deve mantenere per difendere il proprio interesse nazionale”.avverte le cancellerie internazionali: può essere lei la prima donna della storia a guidare il governo italiano Il suo partito, d’altra parte, anche dall’opposizione ha aiutato il governo Draghi a sostenere l’Ucraina. “Quel conflitto – dicendo già da– è la punta dell’iceberg di un processo che punta ad una revisione dell’ordine mondiale. Se l’Occidente perde, a vincere sono la Russia di Putin e la Cina ...

