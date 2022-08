Giorgia Meloni e il blocco navale: perché il piano di Fdi per fermare gli sbarchi è irrealizzabile (Di sabato 6 agosto 2022) Il problema degli sbarchi si deve affrontare con il blocco navale. La presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni è tornata a ribadire la sua proposta ieri a Studio Aperto su Italia 1. E delineando i contorni di un piano per fermare i migranti «irregolari» che parta da «una missione europea da concordare con le istituzioni». Per «trattare insieme alla Libia la possibilità che si fermino i barconi in partenza. Con l’apertura di hotspot in Africa. Che dovrebbero invece valutare in loco la validità della richiesta di un richiedente asilo. «Questo è l’unico modo serio di affrontare il tema, bisogna smetterla di considerare due cose molto diverse, i profughi e gli immigrati irregolari, come la stessa cosa. È una falsità che ha costruito la sinistra in questi anni e ci ... Leggi su open.online (Di sabato 6 agosto 2022) Il problema deglisi deve affrontare con il. La presidente di Fratelli d’Italiaè tornata a ribadire la sua proposta ieri a Studio Aperto su Italia 1. E delineando i contorni di unperi migranti «irregolari» che parta da «una missione europea da concordare con le istituzioni». Per «trattare insieme alla Libia la possibilità che si fermino i barconi in partenza. Con l’apertura di hotspot in Africa. Che dovrebbero invece valutare in loco la validità della richiesta di un richiedente asilo. «Questo è l’unico modo serio di affrontare il tema, bisogna smetterla di considerare due cose molto diverse, i profughi e gli immigrati irregolari, come la stessa cosa. È una falsità che ha costruito la sinistra in questi anni e ci ...

