Ginnastica artistica, Europei 2022: le convocate dell’Italia. Fate all’assalto: Villa, le gemelle D’Amato, Maggio e Andreoli (Di sabato 6 agosto 2022) Enrico Casella, DT della Nazionale Italiana di Ginnastica artistica, ha diramato le convocazioni per gli Europei 2022, che andranno in scena a Monaco (Germania) dall’11 al 14 agosto. Non ci sono grosse sorprese, è stata confermata la formazione che ha vinto i Giochi del Mediterraneo e che al momento risulta indubbiamente la più rodata, performante e solida. Non ci si nasconde dietro a un dito: l’Italia punta a conquistare la medaglia d’oro nella gara a squadre, si preannuncia una grande sfida con la Gran Bretagna, senza sottovalutare la Francia e la Germania. Dopo aver messo le mani sul bronzo ai Mondiali 2019 e aver sfiorato il podio alle Olimpiadi di Tokyo 2020, si sogna il colpaccio riuscito in passato soltanto a Volos 2006. Martina Maggio e Asia D’Amato si cimenteranno sul giro ... Leggi su oasport (Di sabato 6 agosto 2022) Enrico Casella, DT della Nazionale Italiana di, ha diramato le convocazioni per gli, che andranno in scena a Monaco (Germania) dall’11 al 14 agosto. Non ci sono grosse sorprese, è stata confermata la formazione che ha vinto i Giochi del Mediterraneo e che al momento risulta indubbiamente la più rodata, performante e solida. Non ci si nasconde dietro a un dito: l’Italia punta a conquistare la medaglia d’oro nella gara a squadre, si preannuncia una grande sfida con la Gran Bretagna, senza sottovalutare la Francia e la Germania. Dopo aver messo le mani sul bronzo ai Mondiali 2019 e aver sfiorato il podio alle Olimpiadi di Tokyo 2020, si sogna il colpaccio riuscito in passato soltanto a Volos 2006. Martinae Asiasi cimenteranno sul giro ...

