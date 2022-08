Geri Halliwell festeggia 50 anni (e una nuova reunion con le Spice Girls?) (Di sabato 6 agosto 2022) La cantante, nata il 6 agosto 1972, spegne 50 candeline. Della «piccante» Spice Girl che fu, come ha detto lei stessa, «non c'è più traccia». Oggi è prima di tutto una moglie e una madre. Però pare che a settembre, al mega party per il suo compleanno, salirà sul palco con la band al gran completo… Leggi su vanityfair (Di sabato 6 agosto 2022) La cantante, nata il 6 agosto 1972, spegne 50 candeline. Della «piccante»Girl che fu, come ha detto lei stessa, «non c'è più traccia». Oggi è prima di tutto una moglie e una madre. Però pare che a settembre, al mega party per il suo compleanno, salirà sul palco con la band al gran completo…

zazoomblog : I 50 anni di Geri Halliwell: dalla Union Jack al total white levoluzione del suo stile in 50 look - #Halliwell:… - ParliamoDiNews : Geri Halliwell, i look più memorabili dell'ex Spice che oggi compie 50 anni | Vanity Fair Italia… - supposedlyCLA : Ho sognato che ero su un divano con Geri Halliwell e cantavamo It's raining men ma così, senza impegno all'inizio.… - telodogratis : Geri Halliwell fa una foto con la deputata contraria al matrimonio gay e piovono critiche - Fjodor1984 : @MarianoFroldi Cmq da quello ho appreso ieri almeno sulla carta il capo delle strategie Ferrari da quest’anno è Rav… -