Gas chiude in ribasso (-1,4%) a 196 euro al Megawattora (Di sabato 6 agosto 2022) MILANO – Prezzo del gas in leggera discesa: il metano ha chiuso le contrattazioni ad Amsterdam, mercato di riferimento per l'europa, in calo dell'1,4% a 196 euro al Megawattora. E' quanto si legge in un breve lancio dell'agenzia di stampa Ansa. L'articolo L'Opinionista.

