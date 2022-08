Gallinari | “L’Italia segue Pozzecco | agli Europei tutto sarà possibile”

(Di sabato 6 agosto 2022) Daniloha parlato ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’ lanciandoin vista deglidi settembre. Così il cestista azzurro dei Boston Celtics: “Ci sono squadre più forti di noi sulla carta. Ma io sono ottimista e fiducioso per natura. La vita è troppo breve per essere negativi. Giocare a basket a questi livelli è una figata. Pensiamo a divertirci. Poi. Immagino che il Forumpieno e ci saranno grande entusiasmo e grandi aspettative. Questa Italia è una bella squadra, si respira un clima positivo, c’èper fare bene. Io sono pronto e carico.? Ho un rapporto datato con lui. Ci ho giocato contro, tempo fa abbiamo fatto le vacanze insieme. Ha entusiasmo e idee chiare. La squadra lo ...

