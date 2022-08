Fulmine vicino alla Casa Bianca | 3 morti

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 6 agosto 2022) (Adnkronos) – Tre persone, tra cui una coppia venuta dal Wisconsin per celebrare 56 anni di matrimonio, sono morte folgorate, colpite da uncaduto su Lafayette Park, appena a nord della. Lo ha riferito la polizia di Washington, secondo cui altre quattro persone – due uomini e due donne – sono rimaste gravemente ferite dalche ha colpito poco prima delle 19 di giovedì il centro del parco, in un boschetto di alberi a circa 100 metri a sud-est della statua di Andrew Jackson. Agenti dei servizi segreti distaccatie la polizia del parco hanno prestato soccorso alle vittime. Tra le vittime ci sono Donna Mueller, 75 anni, insegnante in pensione, e suo marito, James Mueller, 76 anni, proprietario di un’impresa, arrivati a ...