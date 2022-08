Frane e smottamenti in Trentino Alto Adige | turisti evacuati

Agenzia_Ansa : Piogge torrenziali Continuano a imperversare nel Giappone centrale, con smottamenti e frane: due dispersi e 540mila… - repubblica : Alto Adige, dieci centimetri di pioggia caduti in un'ora. Frane e smottamenti, si lavora per riaprire tutte le stra… - sole24ore : ?? #Maltempo: frane e smottamenti e l’esondazione di alcuni corsi d’acqua in #valdiFassa. Evacuati alberghi e case.… - _a1_s2_d3_ : @Zziagenio78 Hai dimenticato frane e smottamenti.. ???? - Eli_Ruffolo : «Non dimentichiamoci anche della fragilità del territorio italiano, soggetto a frane, smottamenti e alluvioni più d… -

La situazione più grave in Trentino Alto Adige dove in alcune zone sono caduti tra i 90 e i 100 millimetri di pioggia in un'ora, causandoche hanno isolato diverse frazioni e ...... coned esondazioni dopo una serie di violenti nubifragi dal pomeriggio del 5 agosto. Strade interrotte e diverse frazioni isolate. Colpite soprattutto, come mostrano le immagini, ...Frane, smottamenti e inondazioni. Gravi disagi in Trentino a causa del maltempo. Evacuata la Val di Fossa. Dopo mesi di siccità e scarsissime piogge è arrivato il maltempo nel nord Italia. In queste o ...(Adnkronos) - Frane e smottamenti in Trentino Alto Adige. Colpita in particolare la Val di Fassa e la Val Pusteria. L'esondazione di alcuni torrenti ha portato a valle molti alberi e piante che sono..