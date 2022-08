Frana in Val Ferret, danni all'acquedotto: Courmayeur senza acqua (Di sabato 6 agosto 2022) commenta Emergenza idrica in Val Ferret dopo il danneggiamento dell' acquedotto a causa di una Frana . E se tre frazioni (La Palud, Entrèves e il Villair) sono senz'acqua già da venerdì tra poche ore ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 6 agosto 2022) commenta Emergenza idrica in Valdopo il danneggiamento dell'a causa di una. E se tre frazioni (La Palud, Entrèves e il Villair) sono senz'già da venerdì tra poche ore ...

sole24ore : ?? #Maltempo: frane e smottamenti e l’esondazione di alcuni corsi d’acqua in #valdiFassa. Evacuati alberghi e case.… - mummy53690440 : Courmayeur senz'acqua dopo la frana in Val Ferret: «Danni all'acquedotto». Cosa sta succedendo - anperillo : RT @sole24ore: Frana in val Ferret, Courmayeur senza acqua potabile. Il sindaco:?«Situazione critica» - sole24ore : Frana in val Ferret, Courmayeur senza acqua potabile. Il sindaco:?«Situazione critica» - GINA32451015 : RT @RaiNews: Colata detritica di decine di migliaia di metri cubi di materiale. Il sindaco di #Courmayeur: 'Situazione critica con una popo… -