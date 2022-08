Formazioni ufficiali Real Betis-Fiorentina | amichevole precampionato 2022

Leggi su sportface

(Di sabato 6 agosto 2022) Ledi, sestadella stagione per i ragazzi di Vincenzo Italiano. Arriva quasi il momento di fare sul serio per i viola, chiamati a predisporre gli ultimi ritocchi in vista dell’esordio in campionato e del preliminare di Conference League. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 21:00 di sabato 6 agosto presso lo Stadio Benito Villamarin di Siviglia. Di seguito le sceltedei due allenatori.: in attesa: in attesa SportFace.