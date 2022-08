Forestazione | Iannace | “Dopo gli annunci della svolta | restano ancora incertezze e ritardi”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 6 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma del coordinatore territoriale del Fai Cisl Irpinia-Sannio, Alfonso. “Avevamo preso atto del cambio di registro in Regione Campania avvenuto per far fronte ai notevolinei pagamenti salariali dei lavoratori idraulico-forestali attraverso l’approvazione del Documento Economico di Pianificazione Forestale (alimentato da fondi FESR -Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale-) e finalizzato a dare unaall’intero settore; alleviando così le lunghe attese per gli stipendi ai lavoratori (si pensava sic!) Infatti le Comunità Montane e la Provincia da sempre sono sottoposti ad enormi difficoltà assumendosi responsabilità politico-amministrative per poter dare un sollievo ai propri ...