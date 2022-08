Fiorentina: infortunio per Nico Gonzalez durante il match col Betis, al suo posto Ikoné (Di sabato 6 agosto 2022) infortunio per Nico Gonzalez durante l’amichevole della sua Fiorentina contro il Real Betis. Una gara molto difficile per i viola, che alla fine del primo tempo sono già sotto di due gol. Oltre a questo, unisce anche l’infortunio dell’ala sudamericana, costretta al cambio al minuto 35. Al suo posto è entrato in campo Ikoné. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 6 agosto 2022)perl’amichevole della suacontro il Real. Una gara molto difficile per i viola, che alla fine del primo tempo sono già sotto di due gol. Oltre a questo, unisce anche l’dell’ala sudamericana, costretta al cambio al minuto 35. Al suoè entrato in campo. SportFace.

pizzico76 : Dopo 30' presi due goal e Gonzalez fuori per infortunio. Serataccia. #Fiorentina - Fiorentinanews : Buone notizie per #Duncan: già al lavoro per recuperare dall'infortunio #Fiorentina - AndreaBeneforti : RT @MatteoDovellini: #Fiorentina, Duncan a Firenze ha svolto un allenamento personalizzato e ha seguito le terapie del caso dopo l’infortun… - iachinismo : RT @MatteoDovellini: #Fiorentina, Duncan a Firenze ha svolto un allenamento personalizzato e ha seguito le terapie del caso dopo l’infortun… - sestini69 : RT @MatteoDovellini: #Fiorentina, Duncan a Firenze ha svolto un allenamento personalizzato e ha seguito le terapie del caso dopo l’infortun… -