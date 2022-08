Fine vita, oggi il distacco delle macchine che tengono in vita Archie Battersbee. La madre: «Sentirò per sempre quel bip» (Di sabato 6 agosto 2022) oggi, 6 agosto, verranno staccate le macchine che tengono in vita il 12enne inglese Archie Battersbee dal 7 aprile 2022. Il ragazzo si trova in stato vegetativo a seguito di un incidente domestico. I medici hanno riferito che si trova in una condizione «altamente probabile» di morte delle cellule cerebrali. «Non abbiamo più opzioni», ha commentato la madre Hollie Dance a Sky News la scorsa notte. La famiglia fa sapere di essere «distrutta» per aver esaurito ogni via legale che mantenesse le macchine respiratorie che assistevano il minore in ospedale. I familiari, infatti, hanno sempre lottato affinché non venisse staccata la spina e venisse fatto «tutto il possibile» per salvare il piccolo. «Ho fatto ... Leggi su open.online (Di sabato 6 agosto 2022), 6 agosto, verranno staccate lecheinil 12enne inglesedal 7 aprile 2022. Il ragazzo si trova in stato vegetativo a seguito di un incidente domestico. I medici hanno riferito che si trova in una condizione «altamente probabile» di mortecellule cerebrali. «Non abbiamo più opzioni», ha commentato laHollie Dance a Sky News la scorsa notte. La famiglia fa sapere di essere «distrutta» per aver esaurito ogni via legale che mantenesse lerespiratorie che assistevano il minore in ospedale. I familiari, infatti, hannolottato affinché non venisse staccata la spina e venisse fatto «tutto il possibile» per salvare il piccolo. «Ho fatto ...

