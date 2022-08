Filtro condizionatore, va pulito cosi: la manutenzione giusta per evitare rischi (Di sabato 6 agosto 2022) Il condizionatore è il migliore amico dell’uomo durante estati calde come questa 2022, ma i filtri vanno puliti per usarlo al meglio. Come? Il condizionatore è un vero e proprio… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 6 agosto 2022) Ilè il migliore amico dell’uomo durante estati calde come questa 2022, ma i filtri vanno puliti per usarlo al meglio. Come? Ilè un vero e proprio… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Golfredo1 : @AL_Vittoria @dottorbarbieri @madforfree Una opzione nel senso che possono essere usati per migliorare la qualità d… - RobertoGiuffre : @alposto @Val1Rosa @massimo_avv Meglio finestra aperta come ai miei tempi. Il condizionatore con filtro o sistema a… - paromatta : Programma della giornata : - pulire filtro condizionatore - cambiare lenzuola al letto - fare lavatrice - lavare t… - XStonata : @MarabottiMarco @deltamikeMD Siii ! Lo faccio da anni. Le piante stanno benissimo,i pavimenti vengono lucidi,il fer… - steps_ahead_ : @fillequisiffle ammetto che mi è capitato a volte di pulire il filtro del condizionatore perché non aveva portata o… -