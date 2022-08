FIFA 23, il nuovo trailer è uno spettacolo: sul campo da gioco i segni di scivolate e contrasti (Di sabato 6 agosto 2022) Proseguono le notizie ufficiali in vista dell’uscita di FIFA 23, il videogioco calcistico più atteso dell’anno. Quando mancano meno di due mesi alla messa in commercio, i ragazzi di EA Sports stanno svelando sempre più dettagli in merito alla propria “creatura”, facendo nel contempo crescere l’hype dei gamer di tutto il mondo. FIFA 23, nuovo trailer, 6/8/2022 – Computermagazine.itE così che nelle scorse ore è stato pubblicato il nuovo trailer Deep Drive, che si focalizza sulle novità inerenti l’essenza più pura del calcio giocato, ovvero, il giorno della partita. A riguardo il team di sviluppo ha deciso di applicare la tecnologia dell’HyperMotion2 2 anche ai replay degli incontri e agli overlay, che attraverso la realtà aumentata offriranno informazioni maggiori con un ... Leggi su computermagazine (Di sabato 6 agosto 2022) Proseguono le notizie ufficiali in vista dell’uscita di23, il videocalcistico più atteso dell’anno. Quando mancano meno di due mesi alla messa in commercio, i ragazzi di EA Sports stanno svelando sempre più dettagli in merito alla propria “creatura”, facendo nel contempo crescere l’hype dei gamer di tutto il mondo.23,, 6/8/2022 – Computermagazine.itE così che nelle scorse ore è stato pubblicato ilDeep Drive, che si focalizza sulle novità inerenti l’essenza più pura del calcio giocato, ovvero, il giorno della partita. A riguardo il team di sviluppo ha deciso di applicare la tecnologia dell’HyperMotion2 2 anche ai replay degli incontri e agli overlay, che attraverso la realtà aumentata offriranno informazioni maggiori con un ...

