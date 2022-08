Ferragosto anomalo | la sentenza di Giuliacci | quale fenomeno si abbatte sull' Italia

(Di sabato 6 agosto 2022) Mancano ancora 10 giorni a, ma in molti si chiedono che tempo farà: considerando l'estate infuocata che sta vivendo l', è lecito attendersi che anche il 15 del mese non farà eccezione, anche se dopo il 10 sono attesi flussi più instabili e freschi, che potrebbero essere responsabili di ondate di maltempo. Come specificato da Mario, è presto per una previsione vera e propria sul 15 agosto, ma è possibile analizzare le tendenze. “Appare evidente - scrive il meteorologo - come con l'avvio quest'ultimo mese estivo la presenza dell'anticiclone africano è tornata ancora una volta ad essere sempre più ingombrante sul bacino del Mediterraneo, coinvolgendo soprattutto la sua parte occidentale. Tutta la prima decade è e sarà calda, da Nord a Sud, con solo qualche locale temporalee Alpi. ...

IlPescara

Fantallenatori, finalmente si ricomincia! Manca solo poco più di una settimana al via del campionato piùdi sempre. Si parte prima di, con sosta di un mese per via dei Mondiali di Qatar 2022. E anche i fantallenatori hanno dovuto ridurre il periodo di stacco, quei pochi giorni all'anno ...Anche stavolta, il caldointeresserà molte nazioni europee come Spagna, Francia e Germania ...più movimentato e meno caldo da lunedì 8 agosto che si riuscirebbe a protrarre fino a: ... L’anticiclone concede una tregua per Ferragosto: le previsioni meteo Proiezioni fino a Ferragosto Meteo Ferragosto: dopo un avvio di Agosto molto Caldo, poi cambia, anzi crolla tutto prima del previsto. Cosa dobbiamo attenderci sul fronte meteo per le prossime settiman ...Proiezioni per Ferragosto Che tempo farà a Ferragosto Siete in molti in questi ultimi giorni a chiederci informazioni sul tempo atteso per le prossime settimane, periodo tradizionalmente clou per le ...