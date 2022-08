Fan di Loredana Bertè scoppia a piangere perché la incontra per caso, la reazione della cantante (Di sabato 6 agosto 2022) Una grande fan di Loredana Bertè è scoppiata letteralmente a piangere quando si è imbattuta per puro caso in lei. È successo qualche giorno fa a bordo del Frecciarossa che portava la cantante da Milano a Pescara. La donna, responsabile del bar del Frecciarossa, è entrata nel vagone per offrire ai viaggiatori qualcosa da bere e quando ha visto Loredana Bertè si è messa a piangere dall’emozione. Come testimoniano i social della ragazza, infatti, è una sua fan da decenni e la segue ad ogni concerto. Ovviamente non avrebbe mai potuto immaginare di trovarsela sul treno nella tratta da lei coperta. “Questa è una mia carissima ammiratrice. Sta tremando perché non sapeva di incontrarmi. Mi ... Leggi su biccy (Di sabato 6 agosto 2022) Una grande fan dita letteralmente aquando si è imbattuta per puroin lei. È successo qualche giorno fa a bordo del Frecciarossa che portava lada Milano a Pescara. La donna, responsabile del bar del Frecciarossa, è entrata nel vagone per offrire ai viaggiatori qualcosa da bere e quando ha vistosi è messa adall’emozione. Come testimoniano i socialragazza, infatti, è una sua fan da decenni e la segue ad ogni concerto. Ovviamente non avrebbe mai potuto immaginare di trovarsela sul treno nella tratta da lei coperta. “Questa è una mia carissima ammiratrice. Sta tremandonon sapeva dirmi. Mi ...

