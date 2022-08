Everton-Chelsea, infortunio horror per Godfrey: barella e ossigeno per il difensore inglese (Di sabato 6 agosto 2022) infortunio horror durante Everton-Chelsea. Il difensore dei Toffees infatti, Ben Godfrey, intervenendo in scivolata per chiudere Havertz, si è gravemente infortunato alla caviglia. Tempestivi sono stati gli interventi dei sanitari, chiamati urgentemente dallo stesso giocatore che, capendo la gravità del suo stesso infortunio, ha chiamato energicamente l’arbitro. 10 minuti di attesa col giocatore a terra, con anche l’ossigeno per aiutarlo con la respirazione, terminati con lo stesso uscito a bordo di una barella e sostituito da Holgate. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 6 agosto 2022)durante. Ildei Toffees infatti, Ben, intervenendo in scivolata per chiudere Havertz, si è gravemente infortunato alla caviglia. Tempestivi sono stati gli interventi dei sanitari, chiamati urgentemente dallo stesso giocatore che, capendo la gravità del suo stesso, ha chiamato energicamente l’arbitro. 10 minuti di attesa col giocatore a terra, con anche l’per aiutarlo con la respirazione, terminati con lo stesso uscito a bordo di unae sostituito da Holgate. SportFace.

