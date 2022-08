Europei Optimist | Italia magica | quattro medaglie e tutti nei primi dieci

(Di sabato 6 agosto 2022)da incorniciare ai Campionatidi Søndeborg, (Danimarca) conatleti a medaglia e tutta la squadra neiposti, su 250 partecipanti. Il team azzurro domina a tutto tondo e torna a casa con un oro, un argento e due bronzi, la vittoria della Nations Cup e, in generale, una prestazione entusiasmante.in top ten: azzurrini mai così forti L’na Emilia Salvatore è campionessa europea ( Credit: Peter Brogger)Emilia Salvatore è Campionessa Europea e sale sul podio assieme a Bianca Marchesini, medaglia di bronzo. Poco lontano c’è Aurora Ambroz, 6a. Nel maschile, Artur Brighenti è argento, dopo aver lottato fino all’ultimo, anche con una protesta, nei ...

senzatregua1 : RT @NauticaReport: AICO | Campionati Europei Optimist: Italia ''Magica'' con 4 medaglie fra i primi 10 - lioguazzini : RT @federvela: Italia da incorniciare ai Campionati Europei Optimist di Søndeborg, in Danimarca, con quattro atleti a medaglia e tutta la s… - NauticaReport : AICO | Campionati Europei Optimist: Italia ''Magica'' con 4 medaglie fra i primi 10 - Italiavela : RT @federvela: Italia da incorniciare ai Campionati Europei Optimist di Søndeborg, in Danimarca, con quattro atleti a medaglia e tutta la s… - federvela : Qui il link al comunicato completo ?? ?? -

Sønderborg - (Fonte AICO) Giovani velisti italiani da incorniciare all'Europeo, conclusosi oggi a Søndeborg (Danimarca). Quattro atleti a medaglia e tutta la squadra nei ...a sette- ...Intanto grande successo per l'Italia, che nell'assemblea della classe internazionaleviene scelta come sede dei Campionatiedizione 2024: si disputeranno al Club Nautico Marina di ...Italia da incorniciare ai Campionati Europei Optimist di Søndeborg, (Danimarca) con quattro atleti a medaglia e tutta la squadra nei primi dieci posti, su 250 partecipanti: il team azzurro domina a tu ...Brilla in alto, sul tetto d'Europa, il nome della Fraglia Vela Desenzano, che nel pomeriggio di ieri ha conquistato uno dei titoli più ambiti nel mondo della vela giovanile: la vittoria al Campionato ...