Europei di para-archery, oro bergamasco con Bonacina e Cancelli (Di sabato 6 agosto 2022) Doppietta tutta bergamasca ai Campionati Europei di para-archery in corso a Roma. A condurre il movimento orobico sul gradino più alto del podio continentale ci hanno pensato Matteo Bonacina e Giampaolo Cancelli che si sono contraddistinti nel compound. Il 38enne di Valbrembo e il 54enne di Stezzano hanno centrato l'oro nella gara a squadre al termine di un percorso perfetto nei turni a eliminazione diretta dopo il settimo posto ottenuto durante la fase di qualificazione. I due azzurri hanno infatti sconfitto agevolmente al primo turno l'Austria con il punteggio di 146-140 prima di eliminare per 20-19 allo shoot off la Turchia che aveva concluso 151-151 l'incontro valido per i quarti di finale. Il successo sul filo di lana con la Francia in semifinale (151-150) ha lanciato Bonacina e Cancelli verso la finale contro la Gran Bretagna.

