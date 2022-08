Esposti i lavori di due scultori romani contemporanei, Tommaso Cascella e Sandro Scarmiglia (Di sabato 6 agosto 2022) Luogo affascinante e misterioso, il Parco dei Mostri nato nel 1552 per volere di Vicino Orsini – accoglie tra i suoi viali popolati da creature fantastiche e surreali Capsula del tempo, mostra open air che propone i lavori di due scultori romani contemporanei, Tommaso Cascella e Sandro Scarmiglia. “Cielo rovesciato” (2010) di Tommaso Cascella. Leggi anche › “Fotografe! Dagli Archivi Alinari a oggi”: la mostra a Firenze Dando vita, nel nome dell’arte, a un dialogo stringente tra passato e presente, forme arcaiche e moderne. INFO: Bomarzo (Viterbo), Sacro Bosco, fino al 23 ottobre.bomarzo.net iO Donna ... Leggi su iodonna (Di sabato 6 agosto 2022) Luogo affascinante e misterioso, il Parco dei Mostri nato nel 1552 per volere di Vicino Orsini – accoglie tra i suoi viali popolati da creature fantastiche e surreali Capsula del tempo, mostra open air che propone idi due. “Cielo rovesciato” (2010) di. Leggi anche › “Fotografe! Dagli Archivi Alinari a oggi”: la mostra a Firenze Dando vita, nel nome dell’arte, a un dialogo stringente tra passato e presente, forme arcaiche e moderne. INFO: Bomarzo (Viterbo), Sacro Bosco, fino al 23 ottobre.bomarzo.net iO Donna ...

