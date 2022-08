ESCLUSIVA – Maradona torna su FIFA!

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 6 agosto 2022) Arrivano ottime notizie per i tifosi del Napoli (e non solo) amanti della playstation. Con ogni probabilità, infatti, la figura di Diego Armandotornerà ad essere presente su FIFA a partire dalla prossima stagione. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, l’ex agente diStefano Ceci – che però continua a trattarne i diritti di immagine – ha vinto la causa con il tribunale di Buenos Aires per la presenza del pibe de oro sulle piattaforme targate EA Sport.FIFA22La sentenza del tribunale ha riconosciuto la validità del contratto stipulato tra Ceci e EA Sport concernente appunto i diritti di immagine di, la cui figura era stata bloccata a tempo indeterminato a partire dall’edizione 2022 e, per questa ragione, non era apparsa su FIFA. Grazie a questo successo, tuttavia, ...