Equitazione, Mondiali 2022: Van Liere al momento prima nel dressage, secondo Wendl (Di sabato 6 agosto 2022) Va in archivio la prima giornata di competizioni allo Stutteri Ask Stadium di Herning (Danimarca), impianto sportivo che ospita fino al prossimo 14 agosto i Campionati Mondiali 2022 di Equitazione. In questo day one è andata in scena la prima parte del Grand Prix della specialità dressage che ha visto imporsi Dinja Van Liere. L’olandese, in sella a 165 Hermes, ha convinto sei giudici su sette, raccogliendo punteggi elevati e totalizzando 78.835, più di una lunghezza rispetto al tedesco Benjamin Wendl (Famoso Old), al momento secondo con 77.03. Seguono quindi le padrone di casa Carina Cassøe Krüth, terza con 76.863, e Nanna Merrald Rasmussen, piazzatasi a pochi centesimi con con 76.724. Molto vicina poi la svedese ... Leggi su oasport (Di sabato 6 agosto 2022) Va in archivio lagiornata di competizioni allo Stutteri Ask Stadium di Herning (Danimarca), impianto sportivo che ospita fino al prossimo 14 agosto i Campionatidi. In questo day one è andata in scena laparte del Grand Prix della specialitàche ha visto imporsi Dinja Van. L’olandese, in sella a 165 Hermes, ha convinto sei giudici su sette, raccogliendo punteggi elevati e totalizzando 78.835, più di una lunghezza rispetto al tedesco Benjamin(Famoso Old), alcon 77.03. Seguono quindi le padrone di casa Carina Cassøe Krüth, terza con 76.863, e Nanna Merrald Rasmussen, piazzatasi a pochi centesimi con con 76.724. Molto vicina poi la svedese ...

sportface2016 : #Equitazione #Herning2022 | Al via i Campionati del Mondo: in palio anche le prime carte olimpiche in vista di… - zazoomblog : Equitazione Mondiali 2022: i convocati dell’Italia per il salto a ostacoli. In palio i primi pass olimpici -… - ParliamoDiNews : Equitazione. Dopo 24 anni Roma ospita i Mondiali di Completo #Mondialidicompleto #ProtonidelVivaro2022 #5agosto - RobertoCacciot3 : RT @RegioneLazio: Firmato il protocollo di intesa per la riqualificazione dell'impianto sportivo equestre ai Pratoni del Vivaro a Rocca di… - iucci_gabriella : RT @RegioneLazio: Firmato il protocollo di intesa per la riqualificazione dell'impianto sportivo equestre ai Pratoni del Vivaro a Rocca di… -