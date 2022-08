Equitazione, Mondiali 2022: i convocati dell’Italia per il salto a ostacoli. In palio i primi pass olimpici (Di sabato 6 agosto 2022) I Mondiali 2022 di Equitazione andranno in scena a Herning (Danimarca) dal 6 al 16 agosto. La rassegna iridata assegnerà anche i primi pass per le Olimpiadi di Parigi 2024 (6 nel dressage e 5 nel salto a ostacoli). L’Italia non parteciperà con la propra squadra di dressage a questo evento a cui sono iscritti 800 cavalieri e 1200 cavalli. Il capo equipe Marco Porro ha convocato cinque azzurri nel salto a ostacoli: Piergiorgio Bucci (su Cochello), Emanuele Camilli (su Chadellano Ps), Francesca Ciriesi (su Capo Coral), Lorenzo De Luca (su F One USA), Antonio Maria Garofalo (su Conquestador). Gli azzurri cercheranno di essere protagonisti allo Stutteri Ask Stadium, inseguendo il biglietto per i Giochi. Photo LiveMedia/Fabrizio Corradetti Leggi su oasport (Di sabato 6 agosto 2022) Idiandranno in scena a Herning (Danimarca) dal 6 al 16 agosto. La rassegna iridata assegnerà anche iper le Olimpiadi di Parigi 2024 (6 nel dressage e 5 nel). L’Italia non parteciperà con la propra squadra di dressage a questo evento a cui sono iscritti 800 cavalieri e 1200 cavalli. Il capo equipe Marco Porro ha convocato cinque azzurri nel: Piergiorgio Bucci (su Cochello), Emanuele Camilli (su Chadellano Ps), Francesca Ciriesi (su Capo Coral), Lorenzo De Luca (su F One USA), Antonio Maria Garofalo (su Conquestador). Gli azzurri cercheranno di essere protagonisti allo Stutteri Ask Stadium, inseguendo il biglietto per i Giochi. Photo LiveMedia/Fabrizio Corradetti

