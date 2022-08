Enea Bastianini, voglia e ferocia: obiettivo Ducati ufficiale (Di sabato 6 agosto 2022) Una corsa nella corsa in questa seconda parte di stagione. La Ducati osserva i suoi giovani rampanti con l’obiettivo di trovare un erede di Jack Miller che andrà via a fine stagione. Uno degli indiziati per raccogliere il manubrio dell’australiano è certamente Enea Bastianini, attualmente in Gresini Racing. La Bestia dovrà convincere la squadra rossa di Borgo Panigale a suon di grandi prestazioni per battere la fitta concorrenza e diventare il prossimo compagno di box di Francesco Bagnaia. Il primo passo è ripartire con grinta e ferocia a Silverstone. La Ducati osseraa: Enea Bastianini dovrà convincerla definitivamente (Photo credits: MotoGP)“Sono contento perché ho ripreso da dove ho lasciato, facendo anche un piccolo step. Tornare a correre in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 6 agosto 2022) Una corsa nella corsa in questa seconda parte di stagione. Laosserva i suoi giovani rampanti con l’di trovare un erede di Jack Miller che andrà via a fine stagione. Uno degli indiziati per raccogliere il manubrio dell’australiano è certamente, attualmente in Gresini Racing. La Bestia dovrà convincere la squadra rossa di Borgo Panigale a suon di grandi prestazioni per battere la fitta concorrenza e diventare il prossimo compagno di box di Francesco Bagnaia. Il primo passo è ripartire con grinta ea Silverstone. Laosseraa:dovrà convincerla definitivamente (Photo credits: MotoGP)“Sono contento perché ho ripreso da dove ho lasciato, facendo anche un piccolo step. Tornare a correre in ...

corsedimoto : RIVALITA' DUCATI - Jorge Martin punta dritto al team Ducati factory per la stagione MotoGP 2023. La sfida con Enea… - sportli26181512 : MotoGP, Bastianini o Martin? Pernat: 'Enea ha messo in difficoltà Ducati': Chi sarà il compagno di squadra di Bagna… - lucapalladino93 : RT @sportal_it: Ducati, Enea Bastianini non vedeva l'ora - sportli26181512 : Bastianini, il nuovo codone a Silverstone scatena i paragoni: dai Pokemon a Goldrake: Durante le prove libere di Si… - sportal_it : Ducati, Enea Bastianini non vedeva l'ora -