Emergenza scippi a Napoli | turista francese ferita | «Ho i denti spaccati per salvare la borsa»

ilmattino.it

Un', quella dei crimini predatori, che rischia di acuirsi soprattutto in questo periodo, quando la città si prepara a vivere un agosto per molti versi inedito. Da un lato la città in gran ...§Originariamente previste per il 18 aprile e rinviate a causa dell'sanitaria, si ... sul treno senza biglietto viene fermato con 100 g di hashish Fine settimana di violenza a Genova:, ... Scippi, turista ferita «Ho i denti spaccati per salvare la borsa» Le hanno spaccato i denti, trascinandola al suolo, strattonandola fino a farle mollare la presa. Inutile urlare, superfluo sperare in un intervento provvidenziale da parte di qualcuno. Ha ...18:28:35 I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Marcianise, in quel centro, hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato per rapina, di un trentacinquenne del luogo.