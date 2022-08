Elezioni | sottoscritto accordo tra Letta e Di Maio

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 6 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamouncon Impegno civico. Abbiamo anche convenuto una relazione tra noi identificata nel rapporto di 92 a 8 nei collegi uninominali. Abbiamo offerto un diritto di tribuna”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico, in conferenza stampa insieme al ministro degli Esteri e leader di Impegno civico Luigi Die Bruno Tabacci. “Le coalizioni sono definite, sono chiare – ha detto Di– Mai come in questo momento parlare di gterrigtorio, famiglie e imprese significa parlare di politica estera. Lo vediamo, tutti dipende da tavoli europei, internazionale, come il Pnrr, come i grandi interventi che dobbiamo fare sul territorio per i cambiamenti climatici. Tutto si basa sulla credibilità dell'Italia. Una crediblità che con la destra non ci sarebbe”. “Siamo ...