pdnetwork : Il punto sulla campagna elettorale per le elezioni del 25 settembre ora con @enricoletta a #MetropolisLive ?? - Milena08040214 : @EnricoLetta @pdnetwork @SenatoriPD @Deputatipd @antoniomisiani @serracchiani @SimonaMalpezzi @itinagli… - maurilambert : @Ilfarnese @EnricoLetta @GuadagnoRaffae2 @pdnetwork @SenatoriPD @Deputatipd @antoniomisiani @serracchiani… - lomsic : @EnricoLetta @udu_sind @chiaragribaudo @pdnetwork @VCuppi @serracchiani @SimonaMalpezzi @brandobenifei @itinagli… - mario_farris : @serracchiani Tranquilla che governerete lo stesso anche se perderete le elezioni...siete fatti così...perdete le e… -

Il Sannio Quotidiano

Nessun Iframes VILLADOSSOLA - 06 - 08 - 2022 - - Con l'incontro su "Il PD e la sfida", parte questa (ore 18, alla Lucciola, il programma d'incontro politici del Festival dell'.........Pd dovrebbe mettere in posizione favorevole la capogruppo alla Camera uscente Debora...alle politiche non sono del tutto disgiunte dalle decisioni che si dovranno prendere per le... Elezioni: Serracchiani, ‘lavoro, ambienti e diritti pilastri nostra proposta’ Roma, 6 ago. (Adnkronos) – “All’Italia servono serietà, verità, concretezza. Per questo lavoro, ambiente, diritti sono il fondamento della nostra proposta al Paese. Giovani, donne, famiglie, lavorator ...VILLADOSSOLA - 06-08-2022 -- Con l'incontro su "Il PD e la sfida elezioni", parte questa (ore 18, alla Lucciola, il programma d'incontro politici del Festival dell'Unità. A fare gli onori di casa Enri ...