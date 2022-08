Elezioni | Rizzo | “Partita alleanze gestita da Letta è miseria della politica | nessuna idea di Paese”

(Di sabato 6 agosto 2022) (Adnkronos) – La Sinistra Italiana ha dato l’ok all’intesa elettorale con il Partito democratico, ma provando a includere anche il Movimento 5 Stelle. Dal Nazareno precisano però che il perimetro dellenon cambia. “Fratoianni deve salvare l’apparenza. Gli rivolgerei il saluto se una volta nella vita avesse uno scatto di dignità”. Marco, Pc-Italia Sovrana e Popolare, non usa mezzi termini nel commentare ladelledal segretario del Partito democratico, un’impresa che definisce “. Sono due settimane che parlano di seggi senza unadi. Avete visto gli occhi terrorizzati di Fratoianni? – domanda – Si vede che è in ballo il suo ...

raffyras : Ed anche la De Mari si sta palesando sinistroide. - IacobellisT : Elezioni: Nasce Italia sovrana e popolare. Rizzo: +Meloni sovranista di cartone+' - IacobellisT : CONFRONTO ACCESO MARCO RIZZO vs COSTANTINO DE BLASI su ELEZIONI e USCITA da UE' - info_longo : @glarocca847 Alle prossime elezioni voterò il PCI di Rizzo,l'unico partito che ha sempre avuto una linea critica ve… - IacobellisT : Elezioni: Nasce Italia sovrana e popolare. Rizzo: +Meloni sovranista di cartone+' -

...altri il Partito Comunista di Marco, Riconquistare l'Italia partito nato in Abruzzo dell'avezzanese Stefano D'Andrea, e Ancora Italia di Francesco Toscano di partecipare alle prossime...... non sarà candidata allepolitiche. L'ex ministro del Sud del Conte Uno, protagonista ... Dal febbraio 2021 è nel gruppo 'fritto misto' di Cal, Alternativa, Comunisti die Idv, senza ...Pescara. "Questa sera a Pescara, alla Nave di Cascella, dalle ore 19.30 spazio alla raccolta firme per la presentazione della lista Italia Sovrana e Popolare - di cui fanno parte, tra gli altri, Parti ...PESCARA – Questa sera a Pescara, alla Nave di Cascella, dalle ore 19.30 spazio alla raccolta firme per la presentazione della lista Italia Sovrana e Popolare – di cui fanno parte, tra gli altri, Parti ...