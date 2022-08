Elezioni, Renzi “Stare con Forza Italia? No. ha colpito Draghi” (Di sabato 6 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Credo che il motivo per cui Letta abbia parlato con tutti tranne che con noi sia legato a piccole vendette personali per le vicende del passato. Non si spiega una coalizione che mette insieme storie totalmente diverse che parte da un veto a una e una sola Forza politica. Evidentemente Enrico pensava di ferirci nel dire: “Tutti, ma non Italia viva”. Vedendo come sono andate le cose non finirò mai di ringraziarlo. Ci ha restituito uno spazio politico e l’indecoroso balletto di queste ore del centrosinistra mi rafForza nel progetto di non partecipare a coalizione finte e posticce. Correremo da soli, parlando di inflazione, guerra, energia, cultura. E faremo una campagna elettorale in nome del coraggio e della coerenza…”. Lo dice, in un’intervista al Corriere della Sera, il leader di Italia Viva Matteo ... Leggi su ildenaro (Di sabato 6 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Credo che il motivo per cui Letta abbia parlato con tutti tranne che con noi sia legato a piccole vendette personali per le vicende del passato. Non si spiega una coalizione che mette insieme storie totalmente diverse che parte da un veto a una e una solapolitica. Evidentemente Enrico pensava di ferirci nel dire: “Tutti, ma nonviva”. Vedendo come sono andate le cose non finirò mai di ringraziarlo. Ci ha restituito uno spazio politico e l’indecoroso balletto di queste ore del centrosinistra mi rafnel progetto di non partecipare a coalizione finte e posticce. Correremo da soli, parlando di inflazione, guerra, energia, cultura. E faremo una campagna elettorale in nome del coraggio e della coerenza…”. Lo dice, in un’intervista al Corriere della Sera, il leader diViva Matteo ...

