Elezioni: Renzi, 'liberi e coerenti corriamo da soli, col 5% saremo decisivi' (Di sabato 6 agosto 2022) Roma, 6 ago. (Adnkronos) - "liberi e coerenti, noi corriamo da soli. E col 5% saremo decisivi". Così Matteo Renzi su twitter rilanciando la sua intervista al Corriere. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 6 agosto 2022) Roma, 6 ago. (Adnkronos) - ", noida. E col 5%". Così Matteosu twitter rilanciando la sua intervista al Corriere.

Adnkronos : Elezioni 2022, contatti Renzi-Pizzarotti: ipotesi patto sul tavolo - Corriere : Renzi: «Il veto del Pd ci apre uno spazio politico. Stare con Forza Italia? No, ha colpito Draghi» - repubblica : Elezioni, alleanze difficili. Sondaggio shock: solo l'un per cento degli elettori Pd apprezza l'operato di Renzi - kospeti : Matteo Renzi: «Il veto del Pd? Vendetta personale ma ci apre uno spazio politico. Stare con Forza Italia? No, ha co… - Sandro_Marci : @vncnzvlln92 Le alleanze sono ancora in via di definizione, ma a Conte preferirei Renzi che, a mio parere, sarà la… -