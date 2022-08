Elezioni, Meloni: “A sinistra insieme solo per odio verso il centrodestra” (Di sabato 6 agosto 2022) ROMA – “Insomma sono già separati in casa. Si presentano insieme solo per odio verso il centrodestra e per non mollare le poltrone. Non è quello che serve all’Italia: la Nazione non può rimanere ostaggio delle loro liti interne e della loro bramosia di potere. Il 25 settembre, vota FdI”. E’ quanto scrive, sul suo account Twitter ufficiale, la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni (foto). L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di sabato 6 agosto 2022) ROMA – “Insomma sono già separati in casa. Si presentanoperile per non mollare le poltrone. Non è quello che serve all’Italia: la Nazione non può rimanere ostaggio delle loro liti interne e della loro bramosia di potere. Il 25 settembre, vota FdI”. E’ quanto scrive, sul suo account Twitter ufficiale, la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia(foto). L'articolo L'Opinionista.

