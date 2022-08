**Elezioni: Fratoianni-Bonelli, da Si-Verdi ok a intesa con Pd** (Di sabato 6 agosto 2022) Roma, 6 ago. (Adnkronos) - "Europa Verde e Sinistra italiana con le riunioni dei rispettivi organismi dirigenti hanno deciso di costruire un'intesa elettorale con il Partito democratico perché riteniamo le ragioni della difesa della Costituzione, della giustizia ambientale e sociale prioritarie in questo momento delicato per il futuro del nostro paese che necessita' della massima responsabilità . Con questo spirito e consapevolezza ci apprestiamo ad incontrare il segretario del Pd Enrico Letta". Così Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni in una nota congiunta. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 6 agosto 2022) Roma, 6 ago. (Adnkronos) - "Europa Verde e Sinistra italiana con le riunioni dei rispettivi organismi dirigenti hanno deciso di costruire un'elettorale con il Partito democratico perché riteniamo le ragioni della difesa della Costituzione, della giustizia ambientale e sociale prioritarie in questo momento delicato per il futuro del nostro paese che necessita' della massima responsabilità . Con questo spirito e consapevolezza ci apprestiamo ad incontrare il segretario del Pd Enrico Letta". Così Angeloe Nicolain una nota congiunta.

