**Elezioni: Celotto, 'un anno senza estate, ecco la tabella di marcia dal deposito firme al voto'** Roma, 6 ago. (Adnkronos) - L'Italia marcia verso il voto. La prossima settimana, alla vigilia di Ferragosto una scadenza, in seguito a cui si definiranno ulteriori scenari: "Dal 12 al 14 agosto i partiti e le coalizioni che intendono presentarsi alle elezioni politiche, come anche le liste nuove che avevano bisogno di raccogliere 37mila firme, dovranno depositare al Viminale i contrassegni e i simboli elettorali", ricorda il costituzionalista Alfonso Celotto che aggiunge: "Tappa successiva sarà la presentazione delle liste con i nomi dei candidati, il 21 e 22 agosto. Quindi a 30 giorni dal voto il 26 agosto scatta la campagna elettorale, che significa affissioni, tribune...". "...Possiamo dire che il 2022 sarà per l'Italia un anno senza estate".

