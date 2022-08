Elezioni, Calenda tiene il punto: «Con altri patti si perde. No ad accordi con chi ha sfiduciato Draghi» (Di sabato 6 agosto 2022) Carlo Calenda tiene il punto. Dopo l’ultimatum di ieri il leader di Azione su Twitter torna a ribadire che l’alleanza è a rischio: «Vedo retroscena complicati. Il punto è semplice. Si vince con una proposta credibile di Governo, molto chiara nel patto firmato con il Pd. Si perde se si aggiunge un patto contraddittorio rispetto al primo con gente che ha sfiduciato Draghi. Li eravamo, li siamo rimasti». Il riferimento ai retroscena riguarda le voci che vogliono Enrico Letta pronto a far correre il Pd da solo in caso di rottura dell’alleanza. L’ex ministro pubblica poi il testo dell’accordo con Letta. Che ha detto di voler chiudere ogni accordo della coalizione entro oggi. Non sarà facile. Il patto: pic.twitter.com/74hNlGz2zu— Carlo Calenda ... Leggi su open.online (Di sabato 6 agosto 2022) Carloil. Dopo l’ultimatum di ieri il leader di Azione su Twitter torna a ribadire che l’alleanza è a rischio: «Vedo retroscena complicati. Ilè semplice. Si vince con una proposta credibile di Governo, molto chiara nel patto firmato con il Pd. Sise si aggiunge un patto contraddittorio rispetto al primo con gente che ha. Li eravamo, li siamo rimasti». Il riferimento ai retroscena riguarda le voci che vogliono Enrico Letta pronto a far correre il Pd da solo in caso di rottura dell’alleanza. L’ex ministro pubblica poi il testo dell’accordo con Letta. Che ha detto di voler chiudere ogni accordo della coalizione entro oggi. Non sarà facile. Il patto: pic.twitter.com/74hNlGz2zu— Carlo...

